Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprakları listesi

Uluslararası hukuku hiçe sayan Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'da işgalci pozisyonunu sürdürüyor.

Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde cephe hattı boyunca provokasyonlarda bulundu.

Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda şehit düşen siviller oldu.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından gözler, bu ülke tarafından neredeyse 30 yıldır işgal altında tutulan ve kurtarılmayı bekleyen topraklara çevrildi.

İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR

Karabağ; Azerbaycan’da Kür ve Aras nehirleriyle Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki dağlık bölge ile buraya bağlı ovalardan, Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan yerleşim yerinden meydana geliyor.

Dağlık Karabağ ise yüzölçümü 18 bin kilometrekarelik Karabağ’ın 4 bin 392 kilometrelik kısmını kapsarken, Hankendi merkez olmak üzere Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı ve diğer yerleşim birimlerinden oluşuyor.

DAĞLIK KARABAĞ'IN JEOPOLİTİK KONUMU

Bugün Azerbaycan’ın yüzde 20 civarındaki toprağının bulunduğu bu bölge, Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Çeşitli yer altı kaynakları, altın ve bakır gibi madenlerin bulunduğu Dağlık Karabağ, Ermenistan ve İran’ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla ön plana çıkıyor.

LAÇİN'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Laçin'de doğal zenginliklerin ve maden suyu kaynaklarının bolca bulunduğu biliniyor. Bölge, 18 Mayıs 1992’de Ermeni güçler tarafından işgal edildi.

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan yol üzerinde olması sebebiyle stratejik öneme sahip olan Laçin’de hava saldırıları ve çatışmalar sonucunda çok sayıda ev yıkıldı, şehir yağmalandı, köyler yok edildi. 264 kişi şehit oldu.

2 Ekim 1992’de Hocavend’i işgal eden Ermenistan güçleri, 13’ü kadın 13’ü çocuk olmak üzere 145 Azerbaycan Türkü'nü şehit etti. Hocavend'de işgal ile birlikte 1.723 ev yıkıldı.

Şifalı maden suyu kaynaklarıyla bilinen Kelbecer, 2 Nisan 1993’de Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. İşgal esnasında 511 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ermeni güçlerin 7 Temmuz 1993’te işgal ettiği Ağdere, Dağlık Karabağ’ın en önemli tarım merkezlerinden biriydi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan Türklerine ait tarihi coğrafyada yer alan kültürel varlıklara da zarar verirken toplam 950 kütüphane, 44 mabet ve 9 mescit tahrip edildi.

Uluslararası hukuku da hiçe sayarak işgalini sürdüren Ermenistan’ın bölgede yarattığı maddi kaybın ise toplamda 320 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: ensonhaber.com