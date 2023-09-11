Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonu engellendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.

HENDEK KAZMAYA ÇALIŞTILAR

Ermenistan’ın Karabağ'daki yeni bir provokasyonu önlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 01.00 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan silahlı Ermeni grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam ili yönündeki mevzilerine yaklaşarak yollara yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.