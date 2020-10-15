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Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan misliyle karşılık veriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi bozan Ermenistan'ın Goranboy, Tartar, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine saldırdığını ve Azerbaycan ordusunun angajman kuralları gereği karşılık verdiğini açıkladı.

Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan misliyle karşılık veriyor

Ermenistan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Ermenistan'ın sivillere saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusunun ise saldırılara anında karşılık verdiği vurgulandı.

Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarıldı.

Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın, cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ermenistan'ın insan gücünün, askeri teçhizatının, silahlarının ve yakıtının tükendiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:AA - TRT Haber 

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