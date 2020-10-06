Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.