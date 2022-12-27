Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin, "Azerbaycanlı uzmanların madenlere girişi oradaki Ermeniler tarafından engellendi. Bu, kendilerini Ermenilerin lideri olarak tanımlayan kişilerin provokasyonuydu." dedi.

Bayramov, düzenlediği basın toplantısında, yıl içindeki gelişmeleri değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın 2022'de bağımsız, açık, pragmatik ve ulusal çıkarlara dayanan dış politika çizgisini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Bayramov, komşu ülkelerle ilişkilerin daha da geliştiğini kaydetti.

Bayramov, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki geniş kapsamlı müttefiklik ilişkileri bu yıl da başarıyla sürdürüldü. Şuşa Beyannamesi'nden ileri gelen tüm alanlarda Türkiye ile ortak çalışmalar yürütüldü ve yeni belgeler hazırlandı. Yıl içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye 3, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Azerbaycan'a 2 ziyaret gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Rusya, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleriyle iş birliklerini geliştirdiklerini, İran'la ilişkileri geliştirme çabalarını sürdürdüklerini anlatan Bayramov, yıl boyunca Avrupa ülkeleri, Amerika ve Çin ile ilişkilerin de devam ettiğini kaydetti.

Bayramov, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine ilişkin, "Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi. Bunun da nedeni Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Zengezur Koridoru hususunda Ermenistan'ın tutumu kendisine zarar verecek"

Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan'ı birleştirmesi öngörülen Zengezur Koridoru'na Ermenistan'ın engel olduğu yönündeki soruya Bayramov, "Azerbaycan ile İran arasındaki anlaşma gereği Aras Nehri üzerinde köprü inşaatına başlandı ve Zengilan'dan Nahçıvan'a kısa ve alternatif yol olacak. Zengezur Koridoru hususunda Ermenistan'ın tutumu kendisine zarar verecek. Ermenistan bunu ne kadar çabuk anlarsa ve ulusal çıkarları doğrultusunda pragmatik adımlar atarak yükümlülüklerini yerine getirirse bu öncelikle kendisi için iyi olacaktır." yanıtını verdi.

Bayramov, Fransa'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde aracı olmak isteğiyle ilgili soruyu, "2022'de çeşitli platformlar kullanıldı görüşmeler için. Bizim için sonuç elde etmek önemli. Bizim için önemlisi, müzakerelerin sonuç odaklı olmasıdır. Herhangi bir platforma odaklanmak bizim için öncelikli değil. Fakat tarafsız ve adil olmayan devletlerin yer aldığı platformlar bizim için kabul edilir değil." diye yanıtladı.

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması için ön çalışmalara başlanılması yönünde üç ülkenin elde ettiği mutabakatı da değerlendiren Bayramov, "Azerbaycan burada transit ülke rolünde. Bu projeye çok olumlu yaklaşıyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramov, Azerbaycanlı STK'ların Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin "Azerbaycanlı uzmanların madenlere girişi oradaki Ermeniler tarafından engellendi. Bu, kendilerini Ermenilerin lideri olarak tanımlayan kişilerin provokasyonuydu. Bu kabul edilemez. Çünkü bu konuda mutabakat sağlanmıştı ve Rus güçlerin komutanlığı onları da bilgilendirmişti. Sonuç alınmadığı için Azerbaycanlı çevreciler de protestoya başladı. Onlar tamamen haklı nedenlerle itirazlarını dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın önerisi Azerbaycan için makbul değil

İşgalden kurtarılan topraklarda halen Ermeni silahlı grupların bulunmasına da dikkati çeken Bayramov, "Üçlü bildiriye göre Ermenistan'ın onları oradan çıkarması gerekiyor. Ermenistan kendi yükümlülüklerini ihlal ediyor ve bölgedeki gerginliği artırıyor. Karabağ'da gerginliğin artmasının nedenlerinden biri de yasa dışı silahlı grupların oradaki faaliyetleridir." dedi.

Bayramov, Rusya'nın "Karabağ'ın statüsü konusunun gelecek yıllara bırakılması" önerisini ise "Bu Azerbaycan için makbul değil." şeklinde değerlendirdi.

Azerbaycan devletinin Karabağ'daki Ermeni nüfusa diğer vatandaşlara tanınan tüm hakları sağlayacağını dile getiren Bayramov, kendisini Karabağ Ermenilerinin yeni lideri olarak tanımlayan fakat bölge ile hiçbir bağı bulunmayan Ruben Vardanyan'ı muhatap olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İran'la ilişkilerin gerginleşmesinde Azerbaycan'ın hiçbir rolü yok

Bayramov, Azerbaycan-İran ilişkilerine ilişkin soruyu ise "Azerbaycan-İran ilişkilerinde gerginlik var. Bu sır değil. Fakat durumu dramatize etmeye gerek yok. Olumlu gelişmeler de var. Ekonomik alanda elde edilen mutabakatlar hayata geçiriliyor. Bu ilişkiler daha iyi olabilirdi ve olmalıdır. İlişkilerin gerginleşmesinde Azerbaycan'ın hiçbir rolü yoktur." şeklinde yanıtladı.