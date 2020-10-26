Ermenistan Karabağ'da ateşkesi bir kez daha ihlal etti

Daha önce Rusya'nın devreye girmesi ile Ermenistan ile ateşkesi kabul eden Azerbaycan, ABD'nin devreye girmesi ile birlikte Karabağ'da üçüncü kez insani amaçlı ateşkesi kabul etti. Bu sabah uygulanmaya başlayan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi.