Ermenistan'da Nikol Paşinyan için sürgün teklifi

Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'da sorumlu olarak görülen Başbakanı Nikol Paşinyan için şimdi de sürgün gündeme geldi.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda, mevcut hükümetin idari kaynakları kullanmaktan kaçınmayacağı, bunun sonucunda sandık başlarının birer gerilim noktasına dönüşeceği iddiasında bulundu.

Petrosyan, "Ülkenin en 'rezil' seçimlerinden birine şahit olmaması için, Paşinyan derhal istifa ederek geçici de olsa sürgüne gönderilmeli. Başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan kişiye verilmeli" dedi.

Kaynak: Yeni Akit

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 17:30