Ermenistan ordusu, Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtı
Ermenistan askerleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi.
Kafkaslar 02.08.2021, 09:43 02.08.2021, 09:58
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.
AA
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