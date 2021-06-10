Ermenistan sınırda gerilimi artırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.