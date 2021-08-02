Ermenistan tahriklere devam ediyor
Ermenistan, ateşkes ihlallerine bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermeni askerlerinin Azerbaycan tarafına ateş açıldığı bildirildi.
Kafkaslar 02.08.2021, 19:02
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 13.55'ten 17.00'ye kadar aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki mevzilerinden ateşe tutulduğu belirtildi.
Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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