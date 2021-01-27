Ermenistan, Türkiye - Azerbaycan arasında köprü oluyor

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki zaferin ardından Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında yorum yaptı.

Oxu.Az'a göre Hajiyev, "Önümüzdeki 10 yıl Azerbaycan-Türkiye ilişkileri" web seminerinde, Vatanseverlik Savaşı'nın tüm bölgenin jeopolitiğini geniş anlamda değiştirdiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve kalkınma yönünde önemli görevleri olduğunu söyledi.

"Türkiye, Güney Kafkasya'nın üç ülkesine de komşu. Bölgede sağlanan kırılgan barışın kalıcı barışa dönüştürülmesinde Türkiye önemli bir rol oynamalıdır. Azerbaycan ile Türkiye arasında yakın birlik için sağlam zeminler var. "Dedi.

Hajiyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin TAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars gibi küresel projeleri ortaklaşa faaliyete geçirdiğini kaydetti.

Başkan yardımcısı, zamanla pek çok şüphecinin Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak projelerin faaliyete geçirileceğine inanmadığını söyledi.

Ermenistan transit ülke olabilir

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Gürcistan'ın kalkınması üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Ermenistan'ın bir transit ülke olma olasılığından bahsetti.

"Nahçıvan'dan Mehri'ye bir iletişim hattının açılması da önümüzdeki günlerde konuşulacak. Böylece Ermenistan transit bir ülke haline gelebilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 17:15