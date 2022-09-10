Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz

Türkiye'nin hem Ege bölgesinde Yunanistan'a karşı etkisini hissettirmesi hem de Rusya- Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü, Ermenistan'ı da harekete geçirdi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la yürütülen görüşmelere değindi. Ermeni lider, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeyi umuyoruz. Bu konuda Ermenistan'ın stratejik müttefiki ve Azerbaycan'ın yakın ortağı konumundaki Rusya'nın desteğine güveniyoruz" diye konuştu.

Bu aynı zamanda, iki ülke arasında normalleşme adımlarının atıldığı Aralık 2021 tarihinden sonra Paşinyan tarafından yapılan ilk açıklama olarak dikkat çekti.

Normalleşme süreci

Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.

Viyana'da bir araya geldiler

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, temmuz ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan ve Türkiye sınırında hızlı geçişi konusunda görüştüler.