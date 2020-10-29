Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada söz konusu uçağın, Gubadlı istikametinde Azerbaycan mevzilerine hava saldırıları düzenlemeye çalıştığı kaydedildi.

Su-25 tipi savaş uçağının, Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Açıklamada “29 Ekim’de 13:18 ve 13:20 sularında Azerbaycan Ordusu’nun Gubadlı yönündeki mevzilerine hava saldırısı düzenlemeye teşebbüs eden Ermeni silahlı kuvvetlerine ait iki Su-25 taarruz uçağı, Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü.” ifadelerine yer verildi.