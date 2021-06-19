Ermenistan'da erken seçim bu pazar

Ermenistan'da halk, hafta sonu (20 Haziran) yapılacak erken parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

Liderler kampanyalarını bugün sonlandırırken seçim yarışının, istifaya zorlanan Nikol Paşinyan ile Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın partileri arasında geçmesi bekleniyor.

Ülkede 2018’de yapılan halk devriminin ardından iş başına gelen Batı yanlısı Nikol Paşinyan, on yıllardır devam eden yolsuzlukları sonlandıracağı ve yoksulluğu bitireceği vaadinde bulunmuştu.

Ancak analistlere göre, geçen yıl 6 bin kişinin hayatını kaybettiği Karabağ’daki yenilgi halk nezdinde tam bir hayal kırıklığı meydana getirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğramasının ardından istifa eden Başbakan Nikol Paşinyan, erken seçim kararı almıştı.

Üç eski cumhurbaşkanının partileri de dahil 26 siyasi hareket yarışacak

Ermenistan’daki 2 milyon 581 bin 93 seçmenin katılacağı seçimlere ilk defa rekor düzeyde, 22 parti ve 4 ittifak katılacak.

Bunlar arasında, başbakan olarak Paşinyan ve 3 eski cumhurbaşkanına ait partiler de bulunuyor.

Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Başbakan Paşinyan bu seçimlere, "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan (1991-1998) "Ermeni Ulusal Kongre Partisi", Rusya yanlısı tutumu ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise "Ermenistan İttifakı" ile seçimlerde yarışacak.

Paşinyan’ın devrimle koltuğundan ettiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan (2008-2018) bu seçimlere doğrudan kendisi girmese de desteklediği "Onurum Var İttifakı" sandıkta seçmenin tercih edeceği partiler arasında yer alacak.

Seçimlerde partiler yüzde 4, iki partiden oluşan ittifaklar yüzde 8, üç partiden oluşan ittifaklar yüzde 9, dört ve fazla partiden oluşan ittifaklar ise yüzde 10 barajını aşarsa parlamentoya girmeye hak kazanacak.

Anketlerde Paşinyan ve Koçaryan’ın partileri başa baş gidiyor

Araştırma şirketlerinin yaptığı anket sonuçlarına göre, yarış Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisiyle Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı arasında geçecek.

Gallup'a bağlı MPG tarafından yapılan ve cuma günü yayınlanan son ankete göre Koçaryan'ın partisi yüzde 28,7 ile öne geçerken Paşinyan'ın yüzde 25,2 ile ikinci sırada olduğu görülüyor. Ancak iki partinin de yüzde 30'un üzerinde oy alması beklenmiyor. Bugün yayınlanan anket sonucuna göre Sarkisyan'ın bloğu yüzde 10,8 ile üçüncü oldu.

Hafta içinde MPG'nin yaptığı bir önceki anketin sonuçlarına göre, Paşinyan’ın partisi yüzde 22,4 oy ile birinci sırada yer alırken, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı yüzde 20,6 oy ile ikinci sırada yer almıştı.

Uzmanların tahminlerine göre, bugün muhalefette bulunan Müreffeh Ermenistan Partisinin barajı aşması beklenirken, diğer muhalefet partisi Aydınlanmış Ermenistan’ın baraj altında kalacağı öngörülüyor.

Seçim sonrası senaryolar koalisyonu işaret ediyor

Seçim sonrası senaryolara göre, parlamentoya Paşinyan ve Koçaryan’ın partisinin yakın oy oranlarıyla girmesi halinde bir koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak. Bu durumda parlamentoya girecek üçüncü kilit parti, Paşinyan’ın mı yoksa Koçaryan’ın mı başbakan olacağına karar verecek.

Herhangi bir koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde ise en çok oy almış ilk iki sıradaki ittifak ya da partinin katılımıyla yeniden seçime gidilmesi öngörülüyor.

Öte yandan seçimlere Paşinyan’ın geçici de olsa başbakan olarak girmesinin sandıkta hile yapılması ihtimalini de gündeme getirebileceği ifade ediliyor. Seçim komisyonlarının iktidarın kontrolünde olacak olmasının getireceği avantajlara dikkati çeken uzmanlar, şimdiden bölgedeki komisyon üyelerinin Paşinyan lehinde propaganda yaptığına işaret ediyor.

Seçimler sonucunda Paşinyan’ın partisinin küçük bir farkla da olsa birinci çıkması halinde ülkede, Paşinyan karşıtlarının yeniden eylemler başlatacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Euronews