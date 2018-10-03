Ermenistan’da siyasi krizin ardından istifa kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Zengin Ermenistan ve Daşnaksütyun partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

PAŞİNYAN HALKI SOKAKLARA ÇAĞIRDI

Paşinyan’ın erken seçim çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan meclisinde kabul edilen yasayla ülkede erken seçim yapılmasının önü kesildi. Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı” bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı protesto etmeleri için meydanlara çağırdı.

Ermenistan’da binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın çağrısı üzerine parlamento önünde bir araya geldi. Toplanan kalabalık meclisi giriş çıkışlara kapattı.

Paşinyan’ın çağrısının ardından sokaklara inen binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde sloganlar attı.

Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini ileri sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

Nikol Paşinyan, gazetecilik yıllarından bu yana iktidar karşıtı kimliğiyle öne çıkıyor. Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ı Başbakanlıktan istifaya götüren sürecin mimarı Nikol Paşinyan, siyasi hayatından önce de "muhalif" kişiliğiyle tanınıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net