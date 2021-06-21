Ermenistan'dan ilk sonuçlar geldi: Paşinyan umutlu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimlerinde, ikna edici çoğunluğu kazanacaklarını duyurdu.

Paşinyan, henüz seçimlere ilişkin kesin olmayan sonuçlar açıklanmadan Facebook hesabından yaptığı canlı yayında taraftarlarına seslendi.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin oyların çoğunluğunu aldığın belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu kaydetti.

Paşinyan'ın açıklamasından kısa bir süre önce Ermenistan Merkez Seçim Komitesi’nin verilerine göre, 2008 sandıktan 501’i açıldı. Açılan sandıklardaki sayımlara göre, Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 59 ile birinci sırada, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifak’ı ise yüzde 18,37 ile ikinci sırada yer aldı.

2 milyon 581 bin 93 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere yüzde 49,4 katılım sağlandı.

Koçaryan sonuçların inandırıcı olmadığını söyledi

Seçim yarışını ikinci sırada götüren Ermenistan İttifakı’nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yaptığı açıklamada, seçime ilişkin kesin olmayan ilk ön sonuçların "tartışmalı" olduğunu savundu. Koçaryan, bu sonuçların inandırıcı olmadığını da belirtti.

Oylama sonuçları ile ilgili verilerin 8 aydır toplumsal yaşamda izledikleri gözlemle çeliştiğini ifade eden Koçaryan, sandıklarda organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal olduğuna işaret etti.

Koçaryan, kayıtlara geçen ve iddia edilen seçim ihlallerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini isteyeceklerini, tüm bu sürecin ardından oylama sonuçlarını kabul edeceklerini bildirdi.