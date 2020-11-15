Ermenistan'ın geride bıraktıkları yenilginin boyutunu gösteriyor

Dağlık Karabağ'da yenilgi elde eden Ermenistan, bölgeden çekiliyor. Çekilirken Ermenistan'ın geride bıraktıkları, yaşanan zaiyatı gözler önüne seriyor. Erivan yönetimi, askerlerine ait cesetler yol ortasında bırakarak gidiyor.

CANSIZ BEDENLERİ YOL ORTASINA BIRAKILIP GİDİYORLAR

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılacak, Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek. Tüm gözler bölgedeyken Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü.

Karabağ'ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan'ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa'dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

MEZARLARI TAŞIYORLAR

Öte yandan bölgeden çekilen Ermeniler, mezarları bile boşaltıyor.

Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin, eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürdükleri görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Haber7

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 18:26