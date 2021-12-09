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Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Kafkaslar 09.12.2021, 09:09 09.12.2021, 09:14
Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

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#Savunma Bakanlığı #ermenistan
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