Garibaşvili: Erken seçim olmayacak

Garibaşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizin çözülmesi amacıyla AB'nin martta başlattığı diyaloğun sürdüğünü belirtti.

Muhalefet ile yapıcı görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını ifade eden Garibaşvili, "Biz gerçek ve adil bir uzlaşmaya hazırız, şimdi sıra muhalefette." dedi.

Garibaşvili, ülkesinde Ekim 2020’deki genel seçimlerin şeffaf bir ortamda düzenlendiğini yineledi.

Dünyanın bu seçimi tanıdığını kaydeden Garibaşvili, muhalefetin talep ettiği erken seçimlerin kesinlikle olmayacağını ve bu konunun kapandığını kaydetti.

Garibaşvili, "Ülkede erken seçim olmayacak, konuyla ilgili konuşmayı bitirdik. Bu konu ile ilişkin Avrupa Birliği (AB), ABD, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'n (AGİT) açıklamalarını gördük. Tüm dünya seçimleri tanıdı ve siz hangi seçimlerden bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AA