Güney Kafkasya büyük gelişmelere gebe: Saakaşvili geri dönüyor!

Ceyhun Aşirov

Gürcistan’a dönüşünü bir video yayınlayarak duyuran Mihail Saakaşvili: “Zamanında birinci evim olan Gürcistan’dan geldiğim Ukrayna benim ikinci evim oldu. Ukrayna’da öğrencilik dönemlerim geçti, o günden beri bu ülkeyi çok sevdim. Ukrayna en zor zamanlarda beni olduğum gibi kabul etti, kapı açtı.” dedi.

“HATALARIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Saakaşvili Video konuşmasında, Gürcistan’da Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde yaptığı hatalarından dolayı halktan özür diledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 7 yılda çok şey oldu ve ülkeme daha iyi hizmet etmek ve hataya düşmemek için deneyim kazandım, bugüne kadar halkım için en iyisini istedim. Halkımın daha iyi, daha zengin şekilde yaşamasını hedefledim, hatalarım için ise herkesten özür diliyorum.”

“GERİ DÖNÜYORUM”

Saakaşvili Gürcistan’ın kötü yönetildiğini de iddia ederek artık geri dönme zamanının geldiğine dikkat çekti.

“7 yıl içinde Gürcistan’dan uzak kaldım ama bu zaman içinde ülkemle ilgili haberlere bakmadığım bir gün bile olmadı. Devlet başkanlığı dönemimde yaptığımız çoğu şey hala ayakta ve çalışıyor. Ancak Gürcistan’daki haberleri duyduğumda, çok daha iyi yaşayabileceğimizi, her Gürcistan vatandaşının daha zengin olabileceğini anlıyorum ve bunu başaracağız. Geri dönüyorum’’

GÜRCİSTAN’DAN UKRAYNA’YA SAAKAŞVİLİ

Saakaşvili Gürcistan’da 2004-2007, 2008-2013 yılları arasında iki farklı dönem devlet başkanlığı yaptı. O dönem Gürcistan’da yolsuzluk ve rüşvet nerdeyse ortadan kalktı. Dünya ve Avrupa Birliği eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Gürcistan’ı “model ülke” olarak gösterdi.

Saakaşvili Gürcistan’da seçimleri kaybedince baskılara maruz kaldı ve Gürcistan’ı terk ederek Ukrayna’ya yerleşti. Ukrayna’da olduğu dönemde Gürcistan vatandaşlığı elinden alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Saakaşvili 2015’te ise Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak göreve başladı ve bölgede yaptığı faaliyet ile Odese’yı ciddi manada kalkındırdı. Daha sonra Ukrayna’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyince dönemin Cumhurbaşkanı Pereşenko ile arası açıldı ve Ukrayna’dan sınır dışı edildi.

Ukrayna’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Devlet Başkanı Zelenskiy, Saakaşvili’nin vatandaşlığını geri verdi ve Mayıs 2020’de ise Saakaşvili’yi Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atadı.

Şimdi ise önümüzdeki aylardan Gürcistan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saakaşvili geri dönüyor.

Kaynak: Diriliş Postası