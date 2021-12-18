Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: NATO'ya katılmaya hazırız

Garibaşvili, Tiflis'te bir otelde diplomat ve siyasetçilerle bir araya gelerek 2021'i değerlendirdi.

Kısa süre önce, Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel'de bulunduğunu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile son derece verimli görüşme yaptığını aktaran Garibaşvili, Brüksel'den Gürcistan vatandaşları için somut sonuçlarla döndüğünü ifade etti.

Ülkenin NATO üyesi olmasının Gürcü halkın iradesi olduğunu vurgulayan Garibaşvili, "Nüfusun büyük çoğunluğu tarafından desteklenen NATO üyeliği, ülkemizin dış ve güvenlik politikasının öncelikli bir konusudur." diye konuştu.

NATO üyeliği için hazır olduklarını ve tam entegrasyon için NATO'dan siyasi karar beklediklerini kaydeden Garibaşvili, "Gürcistan, NATO'ya katılmak için tüm pratik enstrümanlara sahip ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine ilişkin siyasi bir kararın hazırlanması önemlidir." şeklinde konuştu.

Gürcistan ekonomisine de değinen Garibaşvili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği ekonominin hızlı şekilde iyileşmeye başladığını belirtti.

Hükümetin uyguladığı doğru adımlar sayesinde yıl sonuna doğru çift rakamlı ekonomik büyümeyi yakaladıklarını aktaran Garibaşvili, "Ocak ve şubat aylarında düşen gayrı safi milli hasıla marttan sonra yükselmeye başladı ve son 8 aydan 4 ay içinde çift haneli büyüme gerçekleşti. Yıl sonuna kadar sadece bölgede değil, İrlanda'dan sonra Avrupa'da da eşi benzeri olmayan çift haneli bir ekonomik büyüme öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.