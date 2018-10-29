Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimleri 2. tura kaldı

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinden canlı verilen seçim sonuçları tablosunda, oy sayım işleminin tamamlandığı görüldü.

Tabloda yer alan sonuçlara göre hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin desteklediği Güç Birlik İçinde muhalefet koalisyonun adayı Grigol Vaşadze ise yüzde 37,74 oy aldı.

Tabloya göre, adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını geçemedi ve seçimler ikinci tura kaldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ikinci tur için herkese katılım çağrısında bulunarak, "İkinci turda herkesi aktif katılım sağlamaya davet ediyorum." dedi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından ikinci turla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA