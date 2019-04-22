Gürcistan'da HES protestosu: 27 yaralı

Gürcistan Rustavi-2 TV, bir hidroelektrik santralinin inşasına karşı düzenlenen protestolara polisin müdahale ettiğini, müdahaleler sırasında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldığını bildirdi.

Pankisi Geçidi'nin yaklaşık 300 sakini, Birkiani köyü yakınlarında toplanarak, çevreye zarar verebileceğini ve onları evlerini terk etmeye zorlayabileceği gerekçesiyle yerleşim yerlerinin yakınına inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santrale karşı protesto düzenledi.

Polisin protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Khadori-3" isimli HES inşaatı için bölgeye gelen şirket yetkililerinin önünü kesmişti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel kuvvetler ile protestocular arasında arbede çıkmıştı.

Dün akşam saatlerinde Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın olay yerine giderek bölge sakinleriyle yaptığı toplantının ardından ortalık sakinleşmiş, özel kuvvetler birlikleri bölgeden ayrılmıştı.

Yapılan ilk açıklamada, çıkan arbedede 15'i polis, 12'si köy sakinlerinden olmak üzere toplam 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birkiani köyü sakinleri, çevrenin duyarlılığı nedeniyle Alazani Nehri'ne yapılacak HES'e karşı çıkıyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 11:10