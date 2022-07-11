Gürcistan'da kokutan deprem!

Merkez üssü Ninotsminda kenti olan depremde Türkiye'nin Ardahan şehri de sallandı.

Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi.

4,5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakın bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.