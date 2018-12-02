Gürcistan'da muhalefet iki hafta süre verdi

Gürcistan'da 28 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet koalisyonu "Güç Birlik İçindedir"in cumhurbaşkanı adayı Grigol Vaşadze ve diğer muhalefet liderleri, sonuçları iptal etmesini istedikleri hükümete erken genel seçim çağrısında bulundu.

Vaşadze ve destekçileri, cumhurbaşkanı seçimlerin sonuçlarını iptal edilmesi ve erken parlamento seçimleri çağrısında bulunmak amacıyla başkent Tiflis'te protesto düzenledi.

Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binası karşısında düzenlenen protestoya Vaşadze'nin yanı sıra 10 muhalefet partisinin yer aldığı muhalefet koalisyonu "Güç Birlik İçindedir"in diğer liderleri ve binlerce kişi katıldı.

Vaşadze, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek, seçimlerde hükümetin halka baskı kurduğunu, sahte kimlikler bastığını, binlerce oy pusulasını iptal ettiğini ileri sürdü.

Sonuçların iptal edilmesi için mahkemeye başvuracaklarını kaydeden Vaşadze, ayrıca erken genel seçim çağrısı yaparak, "Bu siyasi sürece sizinle birlikte giriyoruz ve hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız." dedi.

Erken seçimlerin düzenlenmesi için hükümeti müzakere masasına davet eden Vaşadze, erken seçimler düzenlenmeden önce seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savunarak, "Biz parlamento seçimleri talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Müzakere masasına oturması için hükümete 16 Aralık'a kadar süre tanıdıklarını dile getiren Vaşadze, "16 Aralık'a kadar size bir süre veriyoruz, bizim sonraki adımlarımız sizden gelecek cevaba bağlı." diye konuştu.

Saakaşvili'den destek

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ise caddede kurulan ekrandan canlı yayınla halka hitap ederek Vaşadze'nin taleplerine katıldığını ifade etti.

Gürcistan'da adına verilen tutuklama ve gıyabi hapis cezası için yıllardır ülkesine dönemeyen Saakaşvili, halkın çağırması durumunda ülkeye geleceğini kaydederek, "İhtiyacınız olduğunda ve siz beni çağırdığınız zaman anında fiziksel olarak yanınızda olacağım." dedi.

Yaklaşık 3 saat süren protestoda, liderler ülkedeki tüm muhalefet partilerine iş birliği çağrısında bulundu.

Gürcistan'da 28 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu. Zurabişvili, 16 Aralık'ta yemin edecek.