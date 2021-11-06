Gürcistan'da Saakaşvili'ye destek gösterisi

Başkent Tiflis'e 30 kilometre mesafedeki Rustavi'de hapishane önünde toplanan ve ellerinde Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, ABD ve Almanya bayraklarını taşıyan göstericiler, Saakaşvili'yi destekleyen slogan attı.

Akşam saatlerde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, Saakaşivili'nin serbest kalmasını talep ettiklerini belirtti.

Saakaşvili'nin sağlık durumunun iyi olmadığını dile getiren Mellia, onun derhal hastaneye kaldırılmasını talep ettiklerini akardı.

Melia, Saakaşvili'nin hastaneye kaldırılması için hükümete 24 saat süre verdiklerini, aksi durumda 8 Kasım'da başkent Tiflis'te kalabalık protesto gösterilerinin başlayacağını bildirdi.

Öte yandan Saakaşvili'ye destek vermek için hapishane önünde çadırlar kuruldu.

- Saakaşvili, hükümeti devirme girişimiyle suçlandı

Gürcistan Güvenli Dairesinden bugün yapılan açıklamada, tutuklu Saakaşvili'nin ülkede istikrarsızlık yaratmak ve hükümeti devirmek için dışarıdaki destekçilerine talimat gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hükümeti şiddetle devirmeyi amaçlayan eylemler, kendisini cezaevinde ziyaret eden insanlar aracılığıyla çeşitli muhalefet partilerinin liderlerine talimat veren hükümlü Mihail Saakaşvili tarafından planlanıyor." ifadesine yer verildi.

Saakaşvili'nin ilk duruşmasının 10 Kasım'da yapılacağını aktaran Adalet Bakanı Rati Bregadze ise, Bakanlık olarak söz konusu duruşmanın güvenlik amacıyla Saakaşvili'nin bulunduğu hapishanede düzenlenmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Hapishane Hizmeti İdaresi ise bugün, Saakaşvili'ye çeşitli meyve püreleri ve meyve sularının verildiğini bildirerek ilgili görüntüleri paylaştı.