Gürcistan'da sürgün konulu seminer

Gürcistan’da düzenlenen seminere FUEN yöneticileri, merkezi Rusya'da bulunan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti yetkilileri, Gürcistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Kafkasya bölgesinde yaşayan azınlıklar ve çeşitli derneklerin temsilcileri, diplomatlar ve Gürcü yetkililer katıldı.

Seminerde, Josef Stalin'in liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edilen on binlerce Ahıskalı Türk'e ilişkin sorunlar görüşüldü.

Gürcistan, Azerbaycan ve Kafkasya'da yaşayan milli azınlıkların dili, dini ve kültürünün korunması için atılan ve gelecekte atılacak adımların görüşüldüğü seminerde, milli azınlıkların yaşadığı güncel sorunlar da ele alındı.

Gürcistan'da 2007'de kabul edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüş süreciyle ilgili yasanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıların değerlendirildiği toplantıda, katılımcı Ahıska Türkleri sürecin etkili bir şekilde işlemediğini ifade etti.

Seminerin ardından basına açıklama yapan FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, son derece önemli bir seminer düzenlediklerini kaydetti.

Daha önce Almanya'da da benzer 2 seminer yaptıklarını belirten Habip Oğlu, semineri Gürcistan'da Kafkasya bölgesindeki azınlıklardan birçok halka ev sahipliği yapması nedeniyle düzenlediklerini vurguladı.

Ahıska Türklerinin geri dönüş süreçlerinin yavaş işlediğini öne sürdüklerini aktaran Habip Oğlu, Gürcü yetkililerin de yapılan hataların farkında olduklarını belirttiklerini anlattı. Habip Oğlu, "Gürcü taraf bu konuda iyi niyetli olduklarını ortaya koydu ve diyalog çerçevesinde bunun çözüleceğine inanıyorlar. Biz de FUEN olarak diyalog vesilesiyle elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA