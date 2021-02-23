Ana muhalefet liderinin tutuklanması protesto edildi

Gürcistan'da, Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, bu sabah partisinin merkez ofisine düzenlenen ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Ardından bu olaya tepki gösteren partinin çok sayıda destekçisi ve çeşitli muhalefet partilerin liderlerinin katıldığı protesto gösterisi başladı.

Hükümet binasının karşısında toplanan göstericiler, buradan parlamento binasının önüne yürüdü.

Şota Rustaveli Caddesi'ni kapatan protestocular, parlamentonun karşısında çadırlar kurdu ve nöbet tutmaya başladı.

Gösteri sırasında konuşan muhalefet partilerinin liderleri de hükümetten "Melia'nın serbest bırakılması ve ülkede erken parlamento seçimlerin yapılmasını" talep etti.

Yaşanan olaylar sonrasında protesto gösterileri devam ediyor.

Başbakanın açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Melia'nın tutuklanmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güvenlik güçlerinin kanuna göre davrandığını, kimsenin zarar görmediği başarılı bir operasyonun düzenlendiğini ifade eden Garibaşvili, hükümetin de Anayasaya uygun yasal adımlar attığını vurguladı.

Suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturması, binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Melia, protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı. Fakat kefaleti ödemeyen Melia hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda, çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.

AA