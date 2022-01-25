Gürcistan'da yeni vaka rekoru
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Gürcistan'da son 24 saatte 15 bin 762 kişinin testi pozitif çıkarken, bu rakam salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Kafkaslar 25.01.2022, 11:24
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 15 bin 762 artarak 1 milyon 75 bin 154'e yükseldi.
Son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 774'e çıktı.
Aktif vaka sayısının 87 bin 609 olduğu ülkede 4 bin 594 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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