Gürcistan'da yeni vaka rekoru

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 15 bin 762 artarak 1 milyon 75 bin 154'e yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 774'e çıktı.

Aktif vaka sayısının 87 bin 609 olduğu ülkede 4 bin 594 kişi hastanelerde tedavi görüyor.