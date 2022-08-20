Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de meydana gelen korkunç kaza sonucu can kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunarız. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gürcistan bu zor anda yanınızda." ifadelerine yer verildi.