Gürcistan en yüksek vaka seviyesine ulaştı

Gürcistan'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 320 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 320 artarak 1 milyon 226 bin 444'e yükseldi.

Son bir günde 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı toplam ölü sayısı 15 bin 60'a ulaştı.

Ülkede aktif vaka sayısı 181 bin 293 olarak açıklandı.