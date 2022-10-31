Gürcistan, gurbetçi parasına bağımlı halde

Danışmanlık şirketi PMC'nin derlediği verilere göre, 861 bin Gürcistan vatandaşı, diğer ifadeyle nüfusun yüzde 23'ü, başka bir ülkede yaşıyor. Bu sayı, 2010'a göre yüzde 7'lik artış gösterdi. Sadece geçen yıl 80 binden fazla Gürcü yurtdışına göç etti.

Gürcistan Ulusal Bankası verilerine göre, gurbetçi Gürcülerin ülkedeki akrabalarına gönderdiği para miktarı geçen yıl 2,4 milyar doları buldu. Bu miktar gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13'üne ve ülkedeki yabancı doğrudan yatırımların iki katına karşılık geliyor. Yaklaşık 410 milyon dolarla Rusya, Gürcülerin ülkelerine en çok para gönderdiği ülkelerin başında gelirken, son yıllarda İtalya, Yunanistan ve ABD'den gelen para miktarı hızla artıyor.

Tiflis'te yaşayan araştırmacı Nikoloz Bakradze, Eurasianet'e şöyle dedi:

İşçi dövizini birçok faktör etkileyebilir, mesela ekonomik kriz veya pandemi. Para havalelerine olan artan bağımlılık, ekonomimizi başka ülkelerin politikalarının güdümüne sokuyor. Örneğin, eğer AB, Gürcistan'a uyguladığı vize serbestisini askıya alırsa bunun ekonomimiz üzerinde çok büyük yıkıcı etkisi olur.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Rusya'daki Gürcülerin ve ülkelerini terk eden Rusların Gürcistan'a taşıdığı paranın kısa vadede ekonomiye olumlu katkısı olacağı hesaplanıyor.

Uluslararası Şeffaflık uzmanı Beso Nemçevadze, bunun fazla sürmeyeceğine dikkat çekti:

Rusya ekonomik krizden geçiyor. Hiç şüphe yok ki para havaleleri büyük oranda azalacak ve bunun para birimimiz üzerinde yıkıcı etkisi olacak. Ayrıca, emlak ve turizm sektörleri de kötü etkilenecek.

Rusya'nın 21 Eylül'de askeri seferberlik ilan etmesi üzerine on binlerce Rus vize istenmemesi nedeniyle Gürcistan'a akın etmişti. Bunların büyük bölümünün Gürcistan'dan başka ülkelere geçtiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Independent Türkçe