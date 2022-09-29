Gürcüler, Rus göçünden pek hoşnut değil

Gürcistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararı sonrası başlayan "kontrolsüz" göçler nedeniyle protesto gösterileri yapıldı.

Ukrayna ve Gürcistan bayrakları taşıyan protestocular, geçtiğimiz haftadan bu yana yoğunluk yaşanan Rusya ile Gürcistan arasındaki Kazbegi sınır kapısı yakınlarında toplandı.

Muhalefet partisi Droa tarafından düzenlenen protesto gösterisinin organizatörlerinden Tamar Gvinianidze, "Kontrolsüz ve benzeri görülmemiş bu Rus akını Gürcistan için güvenlik riskleri taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gvinianidze, "Gürcistan hükümeti göç krizini kontrol etmede başarısız olduğunu kanıtladığına göre sınırlar derhal kapatılmalı." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde Gürcistan sınırının kapatılması için daha büyük protesto gösterileri yapılacağı bildirildi.

Putin'in seferberlik kararı, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana kaçan Rusların başlıca varış noktası olan Gürcistan'a yeni bir göç dalgası başlattı.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, 21 Eylül'den bu yana günde ortalama 10 bin kişinin Rusya'dan giriş yaptığını açıkladı. Gürcistan istatistik kurumuna göre, savaşın ilk 4 ayında Rusya'dan gelen toplam göçmen sayısı 50 bin civarındaydı.

Kaynak: Euronews