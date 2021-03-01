Haluk Bayraktar'ın sözleri Rusları kızdırdı

Ermenistan'da Rus hava savunma sistemlerinin yetersizliği konuşulurken Rusya'dan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sözlerine yanıt geldi.

Rus uzmanlar Bayraktar TB2 karşısında başarısız olan Pantsir ve Tor-M2KM hava savunma sistemlerini savunmak için açıklamalarda bulundu.

İbrahim Haskoloğlu'nun yayınında Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Rus Hava Savunma Sistemlerinin Türk SİHA'ları karşısındaki acizliğini açıklamış bu sözler ise Rus medyasında çok konuşulmuştu.

BİR SAAT DURDURAMADILAR DEMİŞTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, ''En son Karabağ zaferinde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank ve 100'lerce çok namlulu roketatar SİHA'lar sayesinde imha edildi. SİHA'lar bu açıdan oyun değiştirici sistemler. Bayraktar TB2'yi bir saat dahi durduramadılar (Pantsir, Tor-M2KM). Bayraktar TB2 her zaman havada." sözlerine cevap veren Rus sitesi RIA Novosti'ye konuşan Rus askeri uzmanı Viktor Murakhovsky, Rusya'nın Bayraktar TB2 İHA'ları da dahil kullandıkları uydu ve navigasyon sistemlerini çökertebilecek komplekslere sahip olduğunu açıkladı.

ETKİLİ DRONE SİSTEMİMİZ VAR !

Murakhovsky ve diğer Rus uzmanlar, Rusya'nın etkili drone sistemlerine sahip olduğunu açıkladı. Bu araçlardan birinin aynı anda Tor-M2KM uçaksavar füzesi sistemi olduğunu ve Bayraktar TB2'nin bu silahın menziline girmesi halinde hayatta kalma şansının olmadığını söyledi.

Kaynak: Yenişafak