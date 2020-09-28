banner15

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı

Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı

Azerbaycan'da sıkıyönetim ilanı nedeniyle Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı basın servisi bildirdi.

Bu nedenle Azerbaycan Hava Yolları'nın 30 Eylül'de (30 Eylül dahil) Bakü-Nahçıvan-Bakü seferleri planlanan tüm seferleri askıya alındı.

Aynı zamanda 1 Ekim'de yapılması planlanan AZAL Bakü-Londra-Bakü seferleri ile 2 Ekim'de yapılması planlanan Bakü-Berlin-Bakü seferleri iptal edildi.

AZAL uçuşları iptal edilen yolcularımız, biletlerini başka tarihlere değiştirebilir veya ceza ödemeden paralarını geri alabilirler.

Buna ek olarak, Fly Dubai 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim tarihlerinde Dubai-Bakü-Dubai uçuşları, Aeroflot 1 ve 4 Ekim tarihlerinde Moskova-Bakü-Moskova uçuşları, Belavia ise 2 ve 4 uçuşları gerçekleştirmektedir. Ekim için planlanan Minsk-Bakü-Minsk uçuşları iptal edildi

İptal edilen uçuşların yolcuları daha fazla bilgi için bu havayolları ile iletişime geçebilir.

Kaynak: Oxu.az

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48