Azerbaycan'da sıkıyönetim ilanı nedeniyle Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı basın servisi bildirdi.

Bu nedenle Azerbaycan Hava Yolları'nın 30 Eylül'de (30 Eylül dahil) Bakü-Nahçıvan-Bakü seferleri planlanan tüm seferleri askıya alındı.

Aynı zamanda 1 Ekim'de yapılması planlanan AZAL Bakü-Londra-Bakü seferleri ile 2 Ekim'de yapılması planlanan Bakü-Berlin-Bakü seferleri iptal edildi.

AZAL uçuşları iptal edilen yolcularımız, biletlerini başka tarihlere değiştirebilir veya ceza ödemeden paralarını geri alabilirler.

Buna ek olarak, Fly Dubai 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim tarihlerinde Dubai-Bakü-Dubai uçuşları, Aeroflot 1 ve 4 Ekim tarihlerinde Moskova-Bakü-Moskova uçuşları, Belavia ise 2 ve 4 uçuşları gerçekleştirmektedir. Ekim için planlanan Minsk-Bakü-Minsk uçuşları iptal edildi

İptal edilen uçuşların yolcuları daha fazla bilgi için bu havayolları ile iletişime geçebilir.

Kaynak: Oxu.az