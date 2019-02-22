Hocalı'ya adalet haftası

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Hocalı, 21. yüzyılda yaşanmış canlı şahitleri olan ve bugün baktığınızda dünyanın çifte standart uyguladığı bir vahşeti ve katliamı adeta unutturmak istiyorlar. Biz de inadına diyoruz ki, unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliğince, Hocalı katliamının 27. yıl dönümü dolayısıyla, üniversitenin Üsküdar Yerleşkesi'nde düzenlenen programda hayatını kaybedenler anıldı.

Programda konuşan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, dün 7 milletvekiliyle Azerbaycan'da olduklarını ve şehitlikleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ayrım, şöyle konuştu:

"Hocalı, 21. yüzyılda yaşanmış canlı şahitleri olan ve bugün baktığınızda dünyanın çifte standart uyguladığı bir vahşeti ve katliamı adeta unutturmak istiyorlar. Biz de inadına diyoruz ki, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Sizin gibi gençlerimizle. Cumhurbaşkanımız hep şunu söylüyor, 'Hep özümüze dönelim, değerlerimize sahip çıkalım.' Bizim bizden başka gerçekten dostumuz yok. Kim var? Azerbaycan var. Çünkü aynı kökün mensuplarıyız. Sizlerden ricamız, tarihimizi ve geçmişimizi iyi bileceğiz ama hiçbir zaman da öç alma duygusuyla yaşamayacağız. Çünkü yaşadığımız dünyada bilim var, bilimin gösterdiği yolda çalışacağız."

Devletlerin ve hükümetlerin takip ettikleri politikaları dünyaya yaymanın önemine değinen Ayrım,"Türkiye, bugün takip ettiği dış politika ile dünyanın her tarafından zor durumda olan insanlara kendi imkanlarıyla koşmaya çalışıyor." dedi.

- "Azerbaycan ve Türkiye kardeşlik modelini dünyaya sunuyor"

Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev de, Hocalı'da yaşananları anlatmanın kendileri için çok zor olduğunu ifade etti.

Her yıl Hocalı katliamının anıldığına değinen Hamzayev, o dönemde yapılanların dünyaya duyurulamadığını söyledi.

Hamzayev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ermeniler, Sovyetler Birliği Dönemi'nde bile ellerine fırsat düştüğünde Türkleri öldürdü. Bizlere Azerbaycanlı demiyorlardı, hep 'Türk' diyorlardı. Tarihin her döneminde bir Türk devleti, diğer bir Türk devleti ile kardeş olarak geçinemediler. Bir İmparatorluğu, diğer bir imparatorluk mahvetti. Bir devlet yıkıldı, başka devlet kuruldu. İlk defa Azerbaycan ve Türkiye kardeş olarak bir yeni kardeşlik modelini dünyaya sunabiliyor. Şükürler olsun, bugünlerde tekrar Hocalı katliamı yapılmıyor, çünkü Türkiye de güçlü, Azerbaycan da güçlü bir devlet."

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve ekibinin Hocalı'da yaşananları sahnelediği programa, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Safi, Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ve gazeteci yazar Ardan Zentürk de katıldı.