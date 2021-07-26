İlham Aliyev AK Parti heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Sayın İlham Aliyev ile AK Parti heyeti olarak bir araya geldik. Bir millet iki devlet anlayışıyla köklü ilişkilerimizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz.

pic.twitter.com/B8tSyjO8WL — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 26, 2021

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ile AK Parti arasındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.

Kabulde, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.