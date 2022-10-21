İlham Aliyev'den Amreyev'e "Dostluk Nişanı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.
Kafkaslar 21.10.2022, 17:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.
Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.
Kaynak: AA
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