İlham Aliyev'den başsağlığı ve dayanışma mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz."

İlham Aliyev mesajında Erdoğan'a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

AA

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 16:49