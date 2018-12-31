İnguşetya'da Şeyh Belhoroyev'in torunu dini lider öldürüldü

İnguşetya'da Şeyh Batal Khadzhi Belhoroyev'in büyük torunu İbragim Belkharoyev öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel yönetiminin temsilcilerine atıfta bulunarak verdiği haberde Belkharoyev'in içinde bulunduğu arabaya dün gece silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Belkharoyev hayatını kaybederken şoförü Abo Aushev yaralandı. Şogörün hala yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İbragim Belkharoyev'in ölüm haberinin ardından evi yüzlerce seveni tarafından ziyaret edildi. Görgü tanıklarından biri cinayetin cumhuriyet makamları ile girişilen bir çatışma sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Ayrıca yerel polis karakolunun olay mahallinden sadece bir kilometre uzakta olduğunu sözlerine ekledi.

Belkharoev, 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında İnguşetya'da İslam akıntılarından birine öncülük eden Şeyh Batal-Khadzhi Belhoroev'in soyundan.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 14:31