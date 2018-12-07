İnguşetya ve Çeçenya'nın sınır anlaşması yasal kabul edildi

Rusya Anayasa Mahkemesi (CC), İnguşetya ile Çeçenistan arasında bölgeler arasındaki idari sınırda geçerli bir anlaşma olarak kabul edildi.

Anayasa mahkemesindeki anlaşmazlığın ele alınması geçen hafta yapıldı. Daha sonra İnguşetya'nın başı Yunus-Bek Yevkurov ve Çeçenistan başkanı Ramzan Kadırov ile İnguş millet meclisi milletvekilleri Anayasa Mahkemesi toplantısına davet edildi. Evkurov ve Kadırov toplantıya gelmedi ve avukatlar tarafından temsil edildi. Her iki cumhurbaşkanının temsilcileri de sınır anlaşmasını yasal olarak kabul ettiklerini söyledi.

Karar İnguşetya'da protesto edildi. Protestocular Yevkurov'un istifasını isterken konunun halka açık bir oylama ile karar bağlanmasını istedi. 1991 yılında Sovyetlerin dağılması sonrası bağımsızlıklarını ilan eden iki devlet arasında sorunlu bölgeler Rus lider Vladimir Putin'in etkisi altında olduğu bilinen Kadirov'un İnguşetya'ya olan sert tavrı yüzünden gerginlikler yaşıyor.

Sınır yasasının kabul edilmesine karşı oy kullanan İnguş ulusal meclisi milletvekili temsilcisi Andrei Sabinin, kanunun prosedürün ihlali ile geçtiğini ve Dünya İnguşlar Kongresi başkanı Ahmet Pogorov'un anlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu ve İnguşetya'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı temsilcisi Mikhail Krotov, İnguşetya ile Çeçenya arasındaki anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu düşünülen hükümler içermediğini söyledi.

Sınır Antlaşması

İki yeni cumhuriyette Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin çöküşünden sonra, özellikle de - İnguşetya'nın Sunzhensky ve Malgobek ilçelerinde - tartışmalı bölgeler kaldı.