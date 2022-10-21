İran Dışişleri Bakanı Ermenistan'da

Üst düzey bir heyetin başında Erivan'a giden Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü Ermenistan dışişleri bakan yardımcısı Mnatsakan Saferyan tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan'ın bu ziyaretinde Ermenistan dışişleri bakanı Ararat Mirzoyan ve diğer üst düzey Ermeni makamlar ile görüşeceği belirtilmektedir.

Ayrıca İran Dışişleri Bakanı İran'ın Ermenistan'ın güneyindeki başkonsolosluk açılışına da katılacağı belirtilmektedir.