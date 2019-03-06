İran Rusya'ya Azerbaycan üzerinden elektrik taşıyacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından İran’ın elektrik şebekesinin, enerji alanında iş birliğinin sürdürüldüğü Azerbaycan üzerinden Rusya’ya bağlanacağı duyuruldu.

Pars Today’in haberine göre 5 Mart’ta Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile görüştüğü esnada açıklamalarda bulunan Bakan Erdekaniyan, İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında temiz enerji konusunda iş birliğinin oluşturulduğunu bildirdi.

İran ve Azerbaycan arasında enerji alanında bir takas anlaşmasının mevcut olduğunu söyleyen İran Enerji Bakanı, iki ülkenin su ve elektrik alanlarında da istenen seviyede bir iş birliğine sahip olduğunu açıkladı.

Kaynak: qha