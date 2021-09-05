İşgalden kurtarılan Fuzuli'de yapılan havalimanında testler sürüyor
Dağlık Karabağ savaşıyla Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli kentine yapılan havalimanında test uçuşları devam ediyor.
Kafkaslar 05.09.2021, 18:25 06.09.2021, 02:12
Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağının inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indiği belirtildi.
"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Fuzuli'ye gazeteciler taşındı ve yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.
Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile Fuzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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