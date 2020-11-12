İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'larının büyük katkısı ile Ermenistan'ı pes etmeye zorladı.

Cephede, kararlı mücadele karşısında daha fazla dayanamayan Ermeni tarafı anlaşmayı imzaladı.

Azerbaycan'ın bu zaferi tüm ülkede coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu VİDEO

İşgalden kurtarılan bölgedeki şehirlerden biri de tarihi Şuşa şehri.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir asker 28 yıl sonra Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresinin minaresine çıkarak ezan okundu.

O tarihi anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan yayınlandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın 8 Kasım'da kurtarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 07:15