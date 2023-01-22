İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına bir kınama da Azerbaycan'dan
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya yönelik bir kınama mesajı yayımladı.
Kafkaslar 22.01.2023, 19:41
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.
Paylaşımda, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçakça hakareti şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümetine bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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