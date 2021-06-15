Kadim Türk kenti Şuşa yeniden canlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehrine gidecek.

Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin “tek millet iki devlet” anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan’a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu. Ancak Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin ardından Azerbaycan’a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ’ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa’da temaslarda bulunacak. Şuşa Valiliği’nde bugün Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

ZAFER YOLU NETLİK KAZANACAK

Aliyev ve Erdoğan’ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ’ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak. Anlaşma kapsamında işgalden kurtarılan tüm bölgelerin yeni yerleşimler dahil altyapılarının yeniden imar edilmesi öngörülüyor. Bu çalışmalarda Türk şirketler de faaliyet yürütecek. Anlaşma ile Azerbaycan şirketleri ile Türk şirketler arasında görevlendirmeler de belirlenmiş olacak. Nahcivan üzerinden Türkiye ile Azerbaycan’ı bağlaması planlanan Zafer Yolu ve tren yolu hattına ilişkin projelerin de iki liderin görüşmesinde ele alınması bekleniyor.

MİLLİLERE MORAL VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’da temaslarda bulunacak. Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek. Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı’nı Azerbaycan’da yalnız bırakmayacak. Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

ARALIK AYINDA GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020’de Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan’ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmıştı.