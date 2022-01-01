Kadirov'a garip ödül

Çeçenistan Özerk Yönetimi, özerk yönetimin başında Çeçenistan Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunan Ramazan Kadirov'u 'Seçkin İnsan Hakları Savunucusu' ilan etti.

Bu münasebetle Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen törende yönetim adına konuşan Nurdi Nuhazhiyev, Ramazan Kadirov'u "insan hakları savunuculuğunu çok başarılı yaptığı için" övdü ve ona teşekkür etti. Nuhazhiyev sadece Ramazan Kadirov'un değil Kadirov ailesinin tümünün insan haklarını korumada muazzam bir hizmet gördüğünü iddia etti.

Ramazan Kadirov'un hazır bulunmadığı bu törende Ramazan Kadirov'a, annesi Aymani Kadirov'a ve Ramazan Kadirov'un 2004'te öldürülen babası Ahmed Kadirov'a gıyablarında madalya verildi. Tören Grozni TV'de de yayınlandı.

Kadirov'un insan hakları karnesi

2007'den bu yana Rusya'ya bağlı olarak Çeçenistan'ı yöneten Ramazan Kadirov pek çok insan hakkı ihlali ile suçlanıyor. Kadirov, Çeçenistan'da Rusya'dan aldığı destekle 'korku cumhuriyeti' kurmak, katliamlar işlemek, tüm muhalefeti katliam, işkence, tecavüz gibi yöntemlerle baskı altında tutmakla suçlanıyor.

Çeçenistan'da sadece yönetimin uygulamalarını eleştirmenin muhalif sayılmaya ve her türlü insan hakları ihlaline maruz kalmaya yeterli sebep olduğu belirtiliyor.

Ramazan Kadirov'un babası Ahmed Kadirov 1999'daki Rus işgali öncesinde bağımsız Çeçenistan başmüftüsüyken Eylül 1999'da başlayan saldırıda Rusların safına geçmiş ve karşılığında 2003'te Ruslarca Çeçenistan'da kurulan özerk yönetimin başına getirilmişti. Ahmed Kadirov'un 2004'te öldürülmesinin ardından, 2007'de Ahmed Kadirov'un oğlu Ramazan Kadirov Ruslarca Çeçenistan'daki özerk yönetimin başına getirilmişti.

Kaynak: Mepa News