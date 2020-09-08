Kadirov, Belarus halkına 'Hükümetinizi koruyun' dedi

Çeçenya'nın başkanı Ramzan Kadırov, 31 Ağustos'ta Telegram kanalında Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'yu doğum gününde kutladı ve Belarus halkını mevcut hükümeti korumaya çağırdı.

Kadırov, "Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'yu doğum gününden dolayı kutluyorum. Alexander Grigorievich'e büyük saygıyla yaklaşıyorum! Onun liderliği altında Belarus, Sovyet sonrası alanda en istikrarlı gelişen devletlerden biri haline geldi" diye yazdı.

Çeçenya başkanı, Rusya ile Beyaz Rusya arasındaki kardeşçe ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkılarından dolayı Lukashenko'ya şükranlarını ifade etti ve cumhuriyetteki mevcut hükümetin muhaliflerinin eylemlerini kınadı.

"Ne yazık ki, elde edilen mükemmel sonuçları herkes takdir etmiyor ve değer vermiyor. Bugün, bazı güçlerin Belarus'ta barışı ve düzeni bozmaya çalıştığını görüyoruz. Genel olarak bu tür eylemler ve sloganlar, kural olarak kan dökülmesine ve ülkenin gerilemesine yol açan uzun süreli bir krize yol açmaktadır. Çeçen halkı, savaşın ne kadar acı ve yıkıma yol açtığını kimsenin bilmediği gibi, sonuçta yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan, bu kadar çok sakat bırakan, şehirleri, bölge merkezlerini ve köyleri harabeye çeviren bu tür iki trajedi yaşadık. Belarus halkından bu zor günlerde cumhurbaşkanlarını desteklemelerini ve kardeş devletimizin iç bölünmesiyle ilgilenen güçleri reddetmelerini rica ediyorum. "Dedi..

Kaynak: news.ua.ru