Kadirov'dan itiraf: "Çok kayıp verdik"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli müttefiklerinden Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinde topçu bombardımanına maruz kalan Çeçen askerlerinden 23'ünün hayatını kaybettiğini 58'inin ise yaralandığını açıkladı.

Kadirov, Rusya'nın ve kendisine bağlı birliklerin Ukrayna savaşındaki kayıpları konusunda nadir açıklamalarda bulunuyor. Bu nedenle "büyük kayıplar" yaşadıklarını belirtmesi dikkat çekiyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en önemli destekçilerinden biri olarak görülen Kadirov, vatandaşlarını savaş için seferber olmaya çağırırken birçok birliğini de Ukrayna'ya gönderdi.

Kadirov, geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki Akhmat, 15 yaşındaki Eli ve 14 yaşındaki Adem adlı üç oğlunun savaşmak için Ukrayna'daki cephelere gönderildiğini ileri sürmüştü.

Rus ordu yönetimini çok "yumuşak" kalmakla eleştiren Çeçen lider, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanılmasını savunuyor.

Ukraynalı kaynaklar bu hafta başında Ukrayna'nın güneyindeki bölgede bir Çeçen birliğinin sosyal ağlardaki fotoğraflarla yerini belli ettiğini ve bunun da topçu ateşiyle vurulmasına yol açtığını bildirmişti.

Kaynak: Euronews